D'Amato: nel weekend a Roma allerta caldo da bollino rosso (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – "Nelle giornate di domani e domenica 5 giugno nella città di Roma sarà allerta da bollino rosso per le ondate di calore. Domenica bollino rosso anche per Rieti e Frosinone. È operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l'obiettivo di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua". Lo annuncia l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in merito al bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Nello specifico domani saranno due le città con il bollino

