Advertising

Gazzettino : Dallas, litiga con la fidanzata e rompe opere d'arte dentro il museo. Danni per 5 milioni di dollari - MediasetTgcom24 : Dallas, litiga con la fidanzata ed entra nel museo: spacca tutto per la rabbia #usa - SkyTG24 : #Usa, fa irruzione nel Museo di Dallas e distrugge reperti: aveva litigato con la fidanzata - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Dallas, litiga con la fidanzata e rompe opere d'arte dentro il museo. Danni per 5 milioni di dollari - ilmessaggeroit : Dallas, litiga con la fidanzata e rompe opere d'arte dentro il museo. Danni per 5 milioni di dollari -

TGCOM

Il 21enne Brian Hernandez ha distrutto, brandendo una sedia in metallo, vetrine e reperti archeologici dell'antica Grecia in esse ...... Golden State in casa efuori, tutte squadre impegnate a posizionarsi per i playoff; ai ... E Westbrookcol pubblico LeBron James ha provato a stringere i denti e per tre quarti ha ... Dallas, litiga con la fidanza ed entra nel museo: spacca tutto per la rabbia | Danni per 5 milioni di dollari DALLAS - Un uomo ha fatto ieri sera irruzione nel Museo d'arte di Dallas, e in preda all'ira ha distrutto una serie di antichi reperti archeologici del valore complessivo di oltre 5 milioni di dollari ...Ha litigato con la fidanzata e per sfogare la sua rabbia è entrato nel museo per spaccare tutto. E' accaduto a Dallas, dove il 21enne Brian Hernandez, una volta all'interno del Dallas Museum Art, con ...