“DALLARENALUCIO” | dall’Arena di Verona una festa per Lucio Dalla con i big della musica italiana

(Di venerdì 3 giugno 2022)un cast unico,di, onorerà il cantautore bolognese interpretando alcune delle sue più belle canzoni., venerdì 3 Giugno una grandeper omaggiareSu Rai1 ore 21:25 con. Una grandenel nomedi uno dei cantautori più amati di tutti i tempi:. Un omaggio in note quello che andrà in onda venerdì 3 giugno in prima serata Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia; due meravigliosi padroni di casa che accompagneranno il ...

Advertising

RaiUno : Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Luci… - arenaliveweb : RT @RaiUno: Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla ?? #D… - ElisaCuccolo : RT @RaiUno: Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla ?? #D… - sissiisissi2 : RT @RaiUno: Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla ?? #D… - robypellegrini : RT @RaiUno: Dall’Arena di Verona, una grande festa nel nome della musica di uno dei cantautori più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla ?? #D… -

Un omaggio in note quello che andrà in onda venerdì 3 giugno in prima serata su Rai1 ore 21:25 condove un cast unico,di Verona, onorerà il cantautore bolognese ...Un omaggio in note quello che andrà in onda venerdì 3 giugno in prima serata su Rai1 ore 21:25 con '' dove un cast unico,di Verona, onorerà il cantautore bolognese ...