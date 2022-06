Dalla Spagna: esposto della Liga contro Juventus e Manchester City, “Non rispettano le norme” (Di venerdì 3 giugno 2022) La Liga contro Juventus e Manchester City. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il presidente della Liga Javier Tebas avrebbe presentato alla Uefa due esposti contro Manchester City e Juventus. L’obiettivo sarebbe tutelare i club iberici ed europei che, secondo Tebas, sarebbero costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che non rispettano le norme e mettono a rischio l’intero ecosistema del calcio. La Liga, poche settimane fa, aveva già annunciato di voler denunciare davanti alle autorità di Nyon, francesi e comunitarie, il Psg. Il club parigino infatti non sarebbe nelle condizioni economiche di poter ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) La. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il presidenteJavier Tebas avrebbe presentato alla Uefa due esposti. L’obiettivo sarebbe tutelare i club iberici ed europei che, secondo Tebas, sarebbero costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che nonlee mettono a rischio l’intero ecosistema del calcio. La, poche settimane fa, aveva già annunciato di voler denunciare davanti alle autorità di Nyon, francesi e comunitarie, il Psg. Il club parigino infatti non sarebbe nelle condizioni economiche di poter ...

