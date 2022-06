Dalla Francia: Luis Campos nuovo consulente sportivo per il mercato del PSG (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, Le Parisien, Luis Campos avrebbe trovato un accordo triennale con il PSG per il ruolo di “consulente sportivo” del club. Il dirigente si occuperebbe dunque principalmente di mercato, sostituendo l’attuale responsabile Leonardo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, Le Parisien,avrebbe trovato un accordo triennale con il PSG per il ruolo di “” del club. Il dirigente si occuperebbe dunque principalmente di, sostituendo l’attuale responsabile Leonardo. SportFace.

