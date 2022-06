Dalla carbonara al pesce: nascono 15 vie del food (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – nascono le vie del food a Roma. Quindici strade, una per ogni Municipio. Da Ostia, che potrebbe rilanciarsi a livello internazionale per la cucina di pesce, ai rioni storici della Capitale, come il centro o la Garbatella, location adatte a rilanciare sempre più nel mondo carbonara, amatriciana e coda alla vaccinara. L’annuncio è stato dato quest’oggi dal presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci, nel corso di una seduta congiunta con la commissione Commercio presieduta da Andrea Alemanni e a cui ha partecipato l’agenzia Dire. “Questo punto rientra nel programma dei primi 6 mesi di amministrazione della giunta Gualtieri- ha spiegato- L’idea è quella di creare qualcosa che serva a lanciare il panorama enogastronomico della città, che secondo alcuni siti internet specializzati è stato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma –le vie dela Roma. Quindici strade, una per ogni Municipio. Da Ostia, che potrebbe rilanciarsi a livello internazionale per la cucina di, ai rioni storici della Capitale, come il centro o la Garbatella, location adatte a rilanciare sempre più nel mondo, amatriciana e coda alla vaccinara. L’annuncio è stato dato quest’oggi dal presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci, nel corso di una seduta congiunta con la commissione Commercio presieduta da Andrea Alemanni e a cui ha partecipato l’agenzia Dire. “Questo punto rientra nel programma dei primi 6 mesi di amministrazione della giunta Gualtieri- ha spiegato- L’idea è quella di creare qualcosa che serva a lanciare il panorama enogastronomico della città, che secondo alcuni siti internet specializzati è stato ...

Advertising

direpuntoit : Quindici vie del #food, una per ogni Municipio, per lanciare il panorama enogastronomico di #Roma. - carbonara_77 : RT @italianarmyfam_: ?? Importanti riconoscimenti ricevuti dai BTS finora: - Orologi dalla Casa Blu - Order of Cultural Merit - Van Flee… - luca7goldenwing : RT @tommasoarmando2: Altro scatto al #Suningiro2022. A 2500 metri dalla vetta del Pizzo Carbonara si muove il capitano della Festina per ce… - dado_janoski : RT @tommasoarmando2: Altro scatto al #Suningiro2022. A 2500 metri dalla vetta del Pizzo Carbonara si muove il capitano della Festina per ce… - tommasoarmando2 : Altro scatto al #Suningiro2022. A 2500 metri dalla vetta del Pizzo Carbonara si muove il capitano della Festina per… -