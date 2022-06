Dal prossimo 1 ottobre la Germania avrà il salario minimo a 12 euro (Di venerdì 3 giugno 2022) Il parlamento tedesco ha approvato l’aumento del salario minimo a 12 euro. La misura, che entrerà in vigore dal primo ottobre, era una delle più importanti promesse fatte dal cancelliere Olaf Scholz durante l’ultima campagna elettorale che ha portato l’Spd alla vittoria. Attualmente il salario minimo è di 9,82 euro, anche se già da luglio era previsto un aumento a 10,45 euro. La nuova legge, a firma del ministro del lavoro Hubertus Heil, ha avuto oggi il sostegno compatto della coalizione di governo, formata dai Socialdemocratici, dai Liberali e dai Verdi. Cdu, Csu e AfD, invece, si sono astenuti. Secondo la Zdf, il disegno di legge riguarderà circa 6,2 milioni di dipendenti, che al momento risultano avere una retribuzione oraria inferiore ai 12 ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il parlamento tedesco ha approvato l’aumento dela 12. La misura, che entrerà in vigore dal primo, era una delle più importanti promesse fatte dal cancelliere Olaf Scholz durante l’ultima campagna elettorale che ha portato l’Spd alla vittoria. Attualmente ilè di 9,82, anche se già da luglio era previsto un aumento a 10,45. La nuova legge, a firma del ministro del lavoro Hubertus Heil, ha avuto oggi il sostegno compatto della coalizione di governo, formata dai Socialdemocratici, dai Liberali e dai Verdi. Cdu, Csu e AfD, invece, si sono astenuti. Secondo la Zdf, il disegno di legge riguarderà circa 6,2 milioni di dipendenti, che al momento risultano avere una retribuzione oraria inferiore ai 12 ...

