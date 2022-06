Da Striscia a Bergamo | Moreno Morello | “Nelle difficoltà l’Accademia dello Sport c’è sempre”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 giugno 2022). Non manca mai l’appuntamento con la solidarietà, l’inviato dila Notizia che ogni anno fa tappa al torneo di tennis delper la Solidarietà diper dare il proprio contributo a supporto di progetti solidali da realizzare sul territorio. Anche questa volta nessuna eccezione: è arrivato nella nuova location della Cittadella, in via Monte Gleno 2, con la sola novità di una racchetta differente, quella da padel.