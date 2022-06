Advertising

sportli26181512 : Da Bonucci a Zaniolo fino a Balo: Inter, cosa ne è stato delle stelline della Primavera?: Da Bonucci a Zaniolo, da… - Gazzetta_it : Da Bonucci a Zaniolo, da #Balotelli a Pinamonti: Inter, cosa ne è stato delle stelline della Primavera? - Agustin23alv : @SoyCalcio_ 4-3-3 Donnarumma Calabria - Bonucci - Bastoni - Spinazzola Barella - Tonali - Locatelli Zaniolo - Scamacca - Chiesa - mpersivale : @pisto_gol @TizRoss83 @RaffGari @PeppinInter @raffaelecaru Il problema dell’Inter è che gli unici due primavera buo… - Prince36596581 : Zaniolo è molto amico di kean come Kean è molto amico di Mckennie con Pogba può nascere un gran bel gruppo soprattu… -

Tutto Juve

Cosa ne sarà dei fratelli Carboni, di Casadei e Cortinovis, di Sangalli e Iliev, di Zanotti e Abiuso L'Inter Primavera riporta lo scudetto sulla maglia nerazzurra dopo lo scippo del Milan tra i ...... malinconie di una squadra senza attaccanti, Chiellini ha abbandonato dopo il primo tempo,... Raspadori è una piccola idea, in assenza di Chiesa poi ci sono i malati improvvisi,fra ... Mattioli a RBN: “Perplesso su Di Maria-Pogba. No a Zaniolo. Bonucci un problema” Per il ritorno di Pogba ormai pare una questione di ore, stando alle indiscrezioni di alcuni media inglesi. In stand by l'affare Di Maria. Il post Chiellini, l'ipotesi Zaniolo e ...A commentare i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi. Male Bonucci l'altra sera. Ma ...