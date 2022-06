Cuccagna voli di Stato: Di Maio&co si pappano 390 euro a tratta (Di venerdì 3 giugno 2022) Premessa numero 1: ben vengano i voli di Stato, quando servono. I nostri ministri e presidenti non possono mica andare alla corte di Macron con l’autobus stile Roberto Fico (che poi, l’ha mai più usato?). Premessa numero 2: quando solcano i cieli d’Italia, qualcosa dovranno pure mangiare. Mica la cosa ci stupisce. Fatte queste doverose precisazioni, ha lasciato un po’ basiti la notizia rivelata oggi da Verità e Affari diretto da Franco Bechis. Già, perché stando a quanto ricostruito dal quotidiano finanziario, Palazzo Chigi si è vista recapitare un conto da 110mila euro più iva. Spiccioli? Forse. Ma non se si pensa che si tratta “solo” del “catering aeronautico” del 2021, e cioè i costi di pranzi, cene e stuzzichini a bordo dei voli di Stato. In totale, nel 2021, sono stati realizzati ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 giugno 2022) Premessa numero 1: ben vengano idi, quando servono. I nostri ministri e presidenti non possono mica andare alla corte di Macron con l’autobus stile Roberto Fico (che poi, l’ha mai più usato?). Premessa numero 2: quando solcano i cieli d’Italia, qualcosa dovranno pure mangiare. Mica la cosa ci stupisce. Fatte queste doverose precisazioni, ha lasciato un po’ basiti la notizia rivelata oggi da Verità e Affari diretto da Franco Bechis. Già, perché stando a quanto ricostruito dal quotidiano finanziario, Palazzo Chigi si è vista recapitare un conto da 110milapiù iva. Spiccioli? Forse. Ma non se si pensa che si“solo” del “catering aeronautico” del 2021, e cioè i costi di pranzi, cene e stuzzichini a bordo deidi. In totale, nel 2021, sono stati realizzati ...

