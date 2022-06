Cremonese, si avvicina l’accordo con il Perugia per Alvini: i dettagli (Di venerdì 3 giugno 2022) La Cremonese si avvicina ad Alvini: accordo sempre più vicino con il Perugia per l’indenizzo da versare per liberare l’allenatore La Cremonese si avvicina sempre di più al nuovo allenatore che potrebbe essere Alvini. I grigiorossi stanno parlando da giorni con il Perugia per trovare l’accordo e si sarebbe trovata la quadratura. La Cremonese pagherà un indennizzo per portare Alvini a Cremona. Il Perugia andrà poi su Castori per sostituirlo. Lo riferisce Luca Marchetti a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Lasiad: accordo sempre più vicino con ilper l’indenizzo da versare per liberare l’allenatore Lasisempre di più al nuovo allenatore che potrebbe essere. I grigiorossi stanno parlando da giorni con ilper trovaree si sarebbe trovata la quadratura. Lapagherà un indennizzo per portarea Cremona. Ilandrà poi su Castori per sostituirlo. Lo riferisce Luca Marchetti a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cremonese si avvicina #Alvini per la panchina ?? - cmdotcom : #Cremonese, si avvicina #Alvini: c'è l'apertura del #Perugia [@francGuerrieri] - sportli26181512 : Cremonese, si avvicina Alvini: c'è l'apertura del Perugia: La Cremonese è sempre più vicina a Massimiliano Alvini.… - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #SerieB | @ACPerugiaCalcio, #Alvini si avvicina alla @USCremonese. Per sostituirlo in pole c'è #Castori - SkySport : Cremonese, Alvini si avvicina. Il Perugia lavora al sostituto #SkySport #Cremonese -