Cozzoli | “Abbonamento in piscina o palestra da scaricare dalle tasse | serve bonus sport”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Le famiglie dovrebbero essere messe in condizione di poterunin. Il nostro Paese deve crescere nella praticaiva.e Salute vuole accompagnarvi in questo percorso, loormai è un diritto nella Costituzione, per tutti e di tutti. Bisogna passare da una logica di interventi emergenziali, necessari nella pandemia, a una strategia di carattere strutturale che favorisca lo sviluppo sociale, economico ed industriale del sistemaivo. Il settore del fitness conta almeno 25mila aziende, un bacino di utenza di 20 milioni di italiani, di cui 5 milioni e 500mila sono utenti iscritti ai centri fitness: un giro di affari di 12 miliardi di euro. C’é il ...

'Recentemente - ha continuato- abbiamo lanciato la nostra App Sport e Salute dove sono ... perche' le famiglie non possano detrarre l'a palestra e piscina, perche' ancora non ci ... Cozzoli, 'Abbonamento palestra da scaricare dalle tasse' - Sport "Le famiglie dovrebbero essere messe in condizione di poter scaricare dalle tasse un abbonamento in piscina o palestra". (ANSA) ...Cagliari, 1 giu. (Adnkronos) - Vogliamo che lo sport sia un diritto e vogliamo portarlo a tutti e ovunque, in ogni angolo del Paese. Per noi le nuove generazioni sono una priorità e hanno la massima..