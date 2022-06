Covid oggi Italia, Iss: calano ancora incidenza, Rt e occupazione ospedali (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Scendono incidenza e Rt per Covid in Italia. L’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 10-23 maggio 2022, è stato pari a quota 0,82 (range 0,76–0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,86) e sotto la soglia epidemica. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della Cabina di regia sull’andamento di Covid-19, comunicati dall’Istituto superiore di sanità. In calo anche l’indice di trasmissibilità Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero che è 0,78 (range 0,75-0,82) al 23 maggio, al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione dallo 0,83 rilevato al 17 maggio. Continua a scendere a livello nazionale anche l’incidenza settimanale. Secondo i dati è di 207 casi ogni 100.000 abitanti tra il 27 maggio e il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Scendonoe Rt perin. L’indice di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 10-23 maggio 2022, è stato pari a quota 0,82 (range 0,76–0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,86) e sotto la soglia epidemica. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della Cabina di regia sull’andamento di-19, comunicati dall’Istituto superiore di sanità. In calo anche l’indice di trasmissibilità Rt basato sui casi con ricoveroero che è 0,78 (range 0,75-0,82) al 23 maggio, al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione dallo 0,83 rilevato al 17 maggio. Continua a scendere a livello nazionale anche l’settimanale. Secondo i dati è di 207 casi ogni 100.000 abitanti tra il 27 maggio e il ...

