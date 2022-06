Covid oggi Italia, 9.429 contagi e 40 morti: bollettino 3 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.429 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 40 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 70.689 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati sono 4.644, 55 in più da ieri, 225 terapie intensive, uno in meno da ieri. LAZIO – Sono 1.055 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti. “oggi nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.429 i nuovida Coronavirus in, 32022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 40. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 70.689 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati sono 4.644, 55 in più da ieri, 225 terapie intensive, uno in meno da ieri. LAZIO – Sono 1.055 i nuovida coronavirus2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 5. “nel ...

