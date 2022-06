Covid, le notizie di oggi. 17.193 nuovi contagi e 79 morti in 24 ore. LIVE (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricoveri in calo (-289), su intensive (+3). Stop al green pass per l'ingresso in Italia. Negli Usa le vaccinazioni anti-Covid per i bambini sotto i 5 anni potranno prendere il via già dal 21 giugno, se nelle prossime settimane arriverà il via libera delle autorità federali Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 giugno 2022) Ricoveri in calo (-289), su intensive (+3). Stop al green pass per l'ingresso in Italia. Negli Usa le vaccinazioni anti-per i bambini sotto i 5 anni potranno prendere il via già dal 21 giugno, se nelle prossime settimane arriverà il via libera delle autorità federali

