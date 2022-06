Covid Italia, 9.429 nuovi casi e 40 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9.429 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero dellaSalute nel consueto report quotidiano. I decessi sono stati 40.Gli attuali positivi sono 648.056, con un decremento di 7.844 unità.I dimessi guariti dall’inizio delle pandemia sono 16.652.711, con un incremento di 17.496.– FOto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Ucraina, Lamorgese “Attività diplomatica deve andare avanti con forza” Maggio mese dei record all’aeroporto di Comiso Marina di Ragusa, cantiere ancora aperto al lungomare Esposito “In Italia c’è poco spazio per i giovani” L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9.429 idiin24 ore. Lo rende noto il ministero dellaSalute nel consueto report quotidiano. Isono stati 40.Gli attuali positivi sono 648.056, con un decremento di 7.844 unità.I dimessi guariti dall’inizio delle pandemia sono 16.652.711, con un incremento di 17.496.– FOto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Ucraina, Lamorgese “Attività diplomatica deve andare avanti con forza” Maggio mese dei record all’aeroporto di Comiso Marina di Ragusa, cantiere ancora aperto al lungomare Esposito “Inc’è poco spazio per i giovani” L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

