Covid, in Lombardia 690 nuovi positivi, calano i ricoveri. A Bergamo +35 casi (Di venerdì 3 giugno 2022) Coronavirus I dati di venerdì 3 giugno nel report della Regione. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono negli altri reparti. I tamponi effettuati sono oltre 9 mila, tasso di positività al 7,5%.

