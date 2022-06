Covid, De Luca: “Mascherina? Continuerò a metterla. Siamo malati di demagogia” (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Voi continuerete a vedere la Mascherina sul volto del presidente della Regione Campania, io sarò sempre iper prudente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando nel corso del consueto appuntamento del venerdì. Il governatore parlando dell’emergenza Covid ha detto “che si continua a registrare una discesa del contagio, una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva ed anche nei reparti ordinari”. “Ci avviamo verso l’estate, sarà una bella stagione turistica – ha aggiunto De Luca – ma manteniamoci prudenti”. Il governatore, inoltre, dopo aver letto che qualcuno ha scritto che era stato assolto dopo che il Tar ha riconosciuto legittima l’ordinanza della stessa Regione sulla Dad, ha affermato: “Siamo diventati un Paese malato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Voi continuerete a vedere lasul volto del presidente della Regione Campania, io sarò sempre iper prudente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parlando nel corso del consueto appuntamento del venerdì. Il governatore parlando dell’emergenzaha detto “che si continua a registrare una discesa del contagio, una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva ed anche nei reparti ordinari”. “Ci avviamo verso l’estate, sarà una bella stagione turistica – ha aggiunto De– ma manteniamoci prudenti”. Il governatore, inoltre, dopo aver letto che qualcuno ha scritto che era stato assolto dopo che il Tar ha riconosciuto legittima l’ordinanza della stessa Regione sulla Dad, ha affermato: “diventati un Paese malato ...

