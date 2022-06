Covid, 9.429 nuovi casi e 40 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9.429 i nuovi casi di Covid inItalia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero dellaSalute nel consueto report quotidiano. I decessi sono stati 40.Gli attuali positivi sono 648.056, con un decremento di 7.844unità. I dimessi guariti dall'inizio delle pandemia sono16.652.711, con un incremento di 17.496.– FOto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9.429 idiinItalia24 ore. Lo rende noto il ministero dellaSalute nel consueto report quotidiano. Isono stati 40.Gli attuali positivi sono 648.056, con un decremento di 7.844unità. I dimessi guariti dall'inizio delle pandemia sono16.652.711, con un incremento di 17.496.– FOto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

