(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una donna didi 84 anni è deceduto nell’areadell’ospedale San Pio di Benevento. L’anziana era ricoverata nel reparto in malattie infettive. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’azienda di via Pacevecchia. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due dimissioni che portano il totale dei positivi ricoverati a 22: 19 sono sanniti e 3 risiedono fuori provincia. Da febbraio 2020 i pazienti positivi al-19 deceduti sono 484 su 2094 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1856), mentre i guariti risultano 1209. Dei 1856 pazienti accertati positivi, 1366 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, 84enne di Paolisi deceduta al San Pio ** - TV7Benevento : COVID. DECEDUTA AL SAN PIO UNA 84ENNE SANNITA. 22 RICOVERATI E 2 DIMISSIONI - -

Dopo una breve tregua si registra un nuovo decesso nei reparti.19 dell'A. O. San Pio di Benevento. Si tratta di unadi Paolisi (BN). Nel report figurano 2 dimissioni (entrambi pazienti residenti nel Sannio). Complessivamente sono 22 i ricoverati dei ...La Fabbiano, nel dettaglio, è accusata di aver ucciso la madre, malata di demenza senile e ... tirando persino in ballo ile presunti ricoveri. In realtà l'anziana sarebbe stata soffocata ...Un decesso oggi nei reparti covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento: si tratta di una 84enne di Paolisi. Due, invece, le persone dimesse. Intanto, sono 22 i pazienti positivi ricoverati nel nosocom ...Omicidio Melzo, la figlia aveva un complice La vicina di casa ammette di aver sentito il cattivo odore "come un cane morto" ...