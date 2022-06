Costretto al ritiro dopo una seduta di agopuntura: il caso del nuotatore Andrea Rolla (Di venerdì 3 giugno 2022) L'atleta era stato Costretto ad abbandonare la carriera nel 2014. Due fisioterapisti sono stati rinviati a giudizio per esercizio abusivo della professione medica Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) L'atleta era statoad abbandonare la carriera nel 2014. Due fisioterapisti sono stati rinviati a giudizio per esercizio abusivo della professione medica

Advertising

infoitcultura : Un nuovo addio a L’Isola dei Famosi. Un concorrente è stato costretto al ritiro - tuttopuntotv : Un nuovo addio a L’Isola dei Famosi. Un concorrente è stato costretto al ritiro #isola #IsoladeiFamosi - MediasetTgcom24 : Infortunio per Roger Balduino a 'L'Isola dei Famosi': è costretto al ritiro #rogerbalduino #isola #isoladeifamosi… - infoitcultura : Isola dei Famosi, concorrente costretto al ritiro: per lui è una doccia gelata - Toro_News : ????| NAZIONALI Ancora problemi alla caviglia per #Vojvoda, costretto a lasciare il ritiro del #Kosovo -