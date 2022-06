Cosa abbiamo imparato dagli hair look di Cannes 2022 | le tendenze

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il tappeto rosso del Festival dilancia e segue, anche per quanto riguarda i capelli. Tantissimi glialtamente glamour in questa edizione. A differenza della notte degli Oscar che dura – per l’appunto – una notte, il Festival diregala continui spunti per tutta la sua lunghissima durata. La Costa Azzurra ogni anno ospita tantissime star nell’arco di dodici giorni e, per tutta la sua durata, sottolinea o detta nuovebeauty. Il dettaglio che ci ha rapiti è quello che riguarda l’, a cui le celebrità hanno dato forte importanza. Crediti: AnsaSul tappeto rosso, il trend per eccellenza è il raccolto, che va di pari passo con le esigenze beauty dell’estate. Perché, ...