Coronavirus, numeri dimezzati in Italia: 9.429 nuovi casi e 40 vittime (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono 9.429 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.193. Le vittime sono 40 , 39 in meno rispetto a ieri. Sono stati...

