Coronavirus, 40 morti e 9.429 casi in 24 ore. Il tasso di positività sale al 13,3% (Di venerdì 3 giugno 2022) Il bollettino del 3 giugno 2022 Secondo i dati di oggi, 3 giugno, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 9.429 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus (ieri 17.193), per un totale di 17.467.642 casi registrati nel Paese da inizio emergenza. Al contempo si registrano 40 decessi (ieri 79), per un totale di 166.875 vittime da inizio pandemia. Il numero degli attualmente positivi è pari a 648.056 persone (ieri 655.900). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 3 giugno 2022 La situazione negli ospedali I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 4.644 (ieri 4.589), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di 9 nuovi ingressi giornalieri (ieri 27), il numero di ricoverati in rianimazione è ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il bollettino del 3 giugno 2022 Secondo i dati di oggi, 3 giugno, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 9.429 i nuovigiornalieri di(ieri 17.193), per un totale di 17.467.642registrati nel Paese da inizio emergenza. Al contempo si registrano 40 decessi (ieri 79), per un totale di 166.875 vittime da inizio pandemia. Il numero degli attualmente positivi è pari a 648.056 persone (ieri 655.900). Ministero della Salute – Iss – AggiornamentoCovid-19 del 3 giugno 2022 La situazione negli ospedali I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 4.644 (ieri 4.589), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di 9 nuovi ingressi giornalieri (ieri 27), il numero di ricoverati in rianimazione è ...

