Corona virus: Italia, 648056 attualmente positivi a test (-7844 in un giorno) con 166875 decessi (40) e 16652711 guariti (17496). Totale di 17467642 casi (9429) Dati della protezione civile: effettuati 70689 tamponi (Di venerdì 3 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 648056 attualmente positivi a test (-7844 in un giorno) con 166875 decessi (40) e 16652711 guariti (17496). Totale di 17467642 casi (9429) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 70689 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(40) e).di) proviene da Noi Notizie..

