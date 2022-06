Contributi Figurativi per la Pensione, lo Stato li paga a chi è malato e disoccupato: ecco come fare domanda (Di venerdì 3 giugno 2022) Purtroppo ci sono tante situazioni in cui persone con disabilità non possono lavorare o sono costrette ad abbandonare il proprio lavoro. Una realtà che viene affrontata forse non troppo spesso. Per questo abbiamo pensato di mettere ancora alla luce quanto siano importanti i Contributi Figurativi e quanto possano essere utili. Sono stati pensati solo ed esclusivamente per favorire tutte le persone affette da patologie che si trovano senza un lavoro o che non possono cercarlo. ecco come funziona. Contributi Figurativi, cosa sono Nel sito dell’INPS si legge: ” I Contributi Figurativi sono Contributi accreditati nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Purtroppo ci sono tante situazioni in cui persone con disabilità non possono lavorare o sono costrette ad abbandonare il proprio lavoro. Una realtà che viene affrontata forse non troppo spesso. Per questo abbiamo pensato di mettere ancora alla luce quanto siano importanti ie quanto possano essere utili. Sono stati pensati solo ed esclusivamente per favorire tutte le persone affette da patologie che si trovano senza un lavoro o che non possono cercarlo.funziona., cosa sono Nel sito dell’INPS si legge: ” Isonoaccreditati nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi”. ...

