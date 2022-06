Conservatorio | Mastella incontra il nuovo presidente Meglio

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è svolto quest’oggi un primo incontro tra il Sindaco di Benevento Clementee la neo designatadel, Caterina. Il proficuo e cordiale confronto istituzionale partito con la presentazione odierna, proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di rintracciare una sinergia operativa sempre più stretta, nell’interesse del territorio. Infatti, mentre sono in programma incontri focalizzati su specifici temi, già nel corso della prossima settimana proprio i vertici delle due Istituzioni incontreranno la stampa per una conferenza congiunta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Conservatorio, Mastella incontra Meglio: "Rilanciare sinergia operativa"

