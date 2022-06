Confessa la baby sitter | «Ho lanciato io il bambino dalla finestra»

Advertising

TgLa7 : Monica Santi, 32 anni, era stata arrestata martedì scorso. Avrebbe agito spinta da un profondo malessere psicologic… - a42nno : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - La baby sitter confessa: «Sono stata io, ero in catalessi» - codeghino10 : RT @qn_carlino: Soliera, confessa la babysitter del bambino caduto: 'L'ho lanciato, un gesto istintivo' - SecolodItalia1 : Modena, confessa la baby sitter del bimbo caduto dal 2° piano: «L’ho lanciato, ero in catalessi»… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Baby sitter di #modena. #monica santi confessa: «Ho gettato il piccolo della finestra, ero in catalessi» -

X Guarda PIANGE E SI DISPERA - Lasitter è rinchiusa nel carcere Sant'Anna di Modena e continua a disperarsi e a piangere. Il gip si è riservato di decidere e la difesa non ha chiesto misure ...11.39 Bimbo giù balcone,sitter "Ero come in catalessi. L'ho preso e l' ho lanciato dalla finestra, non so perché": è quanto ha confessato al giudice lasitter del bimbo di 13 mesi,ricoverato in gravi ...Questa mattina, nell'udienza di convalida dell'arresto nel carcere dove è detenuta, la baby sitter del bimbo caduto a Modena ha confessato davanti al giudice.La tragedia è avvenuta a Soliera lo scorso martedì mattina in una villetta a schiera. Quella mattina, in casa con il bambino c’erano la baby-sitter e la donna delle pulizie. Un bimbo di 13 mesi ancora ...