Conferenza stampa Mancini: «Dobbiamo ritrovare la magia dell’Europeo. Nuovo ciclo? Partiamo da ora» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Germania Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Germania di Nations League. Le sue dichiarazioni: ITALIA – «Dobbiamo tornare alla magia vissuta all’Europeo. Io sento la fiducia anche se nel calcio quando vinci tutti sono con te e al contrario sono contro. Ripescaggio? Ho solo detto che se dovesse esserci la possibilità noi andremo. Formazione? Cambierò tanti giocatori visto che in tanti sono tornati a casa per vari problemi. Sorpreso da Lazzarri e Zaccagni che stavano bene, ma anche loro mi hanno detto di avere alcuni problemi quindi li abbiamo mandati a casa». ARGENTINA – «Abbiamo pagato le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato inin vista della sfida contro la Germania Il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato inin vista della sfida contro la Germania di Nations League. Le sue dichiarazioni: ITALIA – «tornare allavissuta all’Europeo. Io sento la fiducia anche se nel calcio quando vinci tutti sono con te e al contrario sono contro. Ripescaggio? Ho solo detto che se dovesse esserci la possibilità noi andremo. Formazione? Cambierò tanti giocatori visto che in tanti sono tornati a casa per vari problemi. Sorpreso da Lazzarri e Zaccagni che stavano bene, ma anche loro mi hanno detto di avere alcuni problemi quindi li abbiamo mandati a casa». ARGENTINA – «Abbiamo pagato le ...

