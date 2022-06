Conferenza stampa Italia-Germania, Mancini: «Sento la fiducia» (Di venerdì 3 giugno 2022) Due giorni fa gli azzurri sono capitolati per 0-3 nella “Finalissima” di Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA contro l’Argentina. Anche a livello di gioco, sono sembrati spesso succubi della Nazionale Albiceleste, che ha dominato per larghi tratti la gara. Domani, gli l’Italia tornerà in campo per il match di Nations League contro la Germania: ecco le parole di Mancini in Conferenza stampa. Italia-Germania, Mancini in Conferenza stampa: «L’Argentina ci ha messo sotto» Parola d’ordine del tecnico jesino in Conferenza stampa è stata “ripartire”, cosa che gli azzurri cercheranno di fare già contro la Germania, a soli 3 giorni dal k.o. con l’Argentina: «Dobbiamo ripartire ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 giugno 2022) Due giorni fa gli azzurri sono capitolati per 0-3 nella “Finalissima” di Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA contro l’Argentina. Anche a livello di gioco, sono sembrati spesso succubi della Nazionale Albiceleste, che ha dominato per larghi tratti la gara. Domani, gli l’tornerà in campo per il match di Nations League contro la: ecco le parole diinin: «L’Argentina ci ha messo sotto» Parola d’ordine del tecnico jesino inè stata “ripartire”, cosa che gli azzurri cercheranno di fare già contro la, a soli 3 giorni dal k.o. con l’Argentina: «Dobbiamo ripartire ...

