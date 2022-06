Conferenza stampa Flick: «Italia? Mi ha sorpreso il Mondiale mancato. Giusto andare avanti con Mancini» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ct della Germania, Hans Dieter Flick, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Italia Il Ct della Germania, Hans Dieter Flick, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Italia di Nations League. Le sue dichiarazioni: Italia – «La mancata qualificazione al Mondiale ha sorpreso tutti. Non è facile da valutare ora perché stanno cambiando tanto e Mancini ha già fatto un grande lavoro con la vittoria dell’Europeo. Giusto andare avanti con lui e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Noi domani cercheremo di metterli in difficoltà. Mondiale – «Ci stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Ct della Germania, Hans Dieter, ha parlato inin vista della sfida di domani contro l’Il Ct della Germania, Hans Dieter, ha parlato inin vista della sfida di domani contro l’di Nations League. Le sue dichiarazioni:– «La mancata qualificazione alhatutti. Non è facile da valutare ora perché stanno cambiando tanto eha già fatto un grande lavoro con la vittoria dell’Europeo.con lui e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Noi domani cercheremo di metterli in difficoltà.– «Ci stiamo ...

