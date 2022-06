Conferenza stampa Cristante: «Dobbiamo ripartire. Superare la delusione non è facile» (Di venerdì 3 giugno 2022) Bryan Cristante, centrocampista dell’Italia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro la Gemania Bryan Cristante, centrocampista dell‘Italia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro la Germania. Le sue dichiarazioni: NAZIONALE – «Contro l’Argentina abbiamo risentito anche della delusione di non essere andati al Mondiale. Non è facile da Superare, ma Dobbiamo rialzarci. Vogliamo ripartire e siamo certi di essere un’ottima squadra». MODO DI GIOCARE – «Possiamo fare tutto, non siamo gli ultimi arrivati e siamo forti. Possiamo essere più fisici o più tecnici, dipenderà anche da come il mister imposterà le partite. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Bryan, centrocampista dell’Italia, ha parlato inin vista della sfida di Nations League contro la Gemania Bryan, centrocampista dell‘Italia, ha parlato inin vista della sfida di Nations League contro la Germania. Le sue dichiarazioni: NAZIONALE – «Contro l’Argentina abbiamo risentito anche delladi non essere andati al Mondiale. Non èda, marialzarci. Vogliamoe siamo certi di essere un’ottima squadra». MODO DI GIOCARE – «Possiamo fare tutto, non siamo gli ultimi arrivati e siamo forti. Possiamo essere più fisici o più tecnici, dipenderà anche da come il mister imposterà le partite. ...

