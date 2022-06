Comune, online il nuovo sito dedicato al mondo della ciclabilità (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo. Una campagna di comunicazione e un nuovo sito per pubblicizzare il vasto mondo della ciclabilità a Bergamo. Da venerdì è infatti online il nuovo portale www.bergamoinbicicletta.it, interamente dedicato al mondo delle due ruote e a tutto ciò che ruota attorno. I due interventi, promossi dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alla mobilità dolce grazie al lavoro di Stefano Zenoni, sono stati finanziati grazie al contributo ricevuto dal Ministero all’ambiente e alla transizione ecologica, per la precisione il progetto presentato da Bergamo dal titolo “Bus & Bike”, per il quale il Governo ha elargito complessivamente 50 milioni di euro. Di questi, circa 50mila, sono stati utilizzati appunto per la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo. Una campagna di comunicazione e unper pubblicizzare il vastoa Bergamo. Da venerdì è infattiilportale www.bergamoinbicicletta.it, interamentealdelle due ruote e a tutto ciò che ruota attorno. I due interventi, promossi dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alla mobilità dolce grazie al lavoro di Stefano Zenoni, sono stati finanziati grazie al contributo ricevuto dal Ministero all’ambiente e alla transizione ecologica, per la precisione il progetto presentato da Bergamo dal titolo “Bus & Bike”, per il quale il Governo ha elargito complessivamente 50 milioni di euro. Di questi, circa 50mila, sono stati utilizzati appunto per la ...

