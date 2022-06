Advertising

rtl1025 : ?? È morto nella notte all'ospedale Sant'Anna di #Como il 17enne che ieri pomeriggio si era tuffato nel lago, all'a… - Agenzia_Ansa : Morto il 17enne che ieri si era tuffato nel lago a Como #ANSA - TV7Benevento : Como: morto il ragazzo di 17 anni che ieri si era tuffato nel lago - - TgrRai : #Como, è morto il 17enne recuperato ieri in gravi condizioni dai sommozzatori dei @vigilidelfuoco, dopo che si era… - bizcommunityit : Como, è morto il ragazzo soccorso nel lago: tra tre giorni avrebbe compiuto 18 anni -

chi fu apersero il corpo et livarochi li interiura tutti e lo cori; lo implero di cauchi et certi altri pulviri et cuserolo. Per supra la testa chi levaro la medulla,si soli fari a soi ...commenta E'nella notte all'ospedale Sant'Anna diil 17enne che giovedì pomeriggio si era tuffato nel lago, all'altezza del Tempio Voltiano, senza più riemergere. L'amico che era con lui aveva dato l'...Milano, 3 giu.(Adnkronos) – E’ morto il 17enne di origine marocchina che ieri si era tuffato nel Lago di Como. Il giovane, residente a Sedriano, comune dell’hinterland milanese, era giunto in ospedale ...Non ce l'ha fatta. Un'altra tragedia si è consumata nel Lago di Como dove un ragazzo si era tuffato, all'altezza del Tempio di Voltiano, senza più riemergere. È ...