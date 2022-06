Como | è morto il 17enne di origini marocchine che si era tuffato nel lago Inutili le cure in ospedale

(Di venerdì 3 giugno 2022) Èildi origine marocchina che ieri si eraneldi. Il giovane, residente a Sedriano, comune dell’hinterland milanese, era giunto innel pomeriggio. Poco dopo è avvenuto il decesso. La situazione è parsa subito molto grave. Il ragazzo era stato ricoverato in serata all’San’Anna dopo essere stato soccorso nelle acque del. Proprio di fronte al Tempio Voltiano. Il giovane, che avrebbe compiuto 18 anni nei prossimi giorni, èquesta notte nonostante i tentativi disperati messi in atto dal personale sanitario. Il giovane si eracon un amico. Ma, per ragioni ancora da chiarire, aveva iniziato ad annaspare. E a chiedere aiuto prima di scomparire sott’acqua. Il ...

