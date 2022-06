"Come ha ridotto il suo cavallo": Giubileo di Platino, lo scandalo travolge il principe William | Guarda (Di venerdì 3 giugno 2022) I bene informati giurano che il cavallo del principe William ieri, durante la parata, fosse sedato perché - a differenza del fratello Harry, bravissimo a cavalcare anche senza sellare il cavallo - non sembra essere molto capace. Ma chissà se sono solo voci dei maligni e che fanno il tifo per il fratello Harry escludo dalle cerimonie più importanti della giornata (così ha voluto la Regina). Ma comunque il principe William ha fatto ugualmente una bella figura accanto alla principessa Anna, brillante cavallerizza e vincitrice di moltissime gare. La parata Trooping The Colour: 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti. Membri della Royal Family sfileranno nelle carrozze reali, incluso George di Cambridge ma, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno, la regina non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) I bene informati giurano che ildelieri, durante la parata, fosse sedato perché - a differenza del fratello Harry, bravissimo a cavalcare anche senza sellare il- non sembra essere molto capace. Ma chissà se sono solo voci dei maligni e che fanno il tifo per il fratello Harry escludo dalle cerimonie più importanti della giornata (così ha voluto la Regina). Ma comunque ilha fatto ugualmente una bella figura accanto allassa Anna, brillante cavallerizza e vincitrice di moltissime gare. La parata Trooping The Colour: 1400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti. Membri della Royal Family sfileranno nelle carrozze reali, incluso George di Cambridge ma, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno, la regina non ...

