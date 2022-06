Colombia | Nestor Lorenzo è il nuovo Ct | contratto di quattro anni

Leggi su sportface

è ilCt della. Il tecnico argentino, già nello staff tecnico dei Cafeteros ai Mondiali 2014 e 2018, prende ora in mano la guida della nazionale. Il 56enne arriva in panchina al posto di Reinaldo Rueda, esonerato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Spetterà dunque a, attuale allenatore del Club Melgar in Perù, risollevare le sorti della. L'argentino ha firmato undie l'obiettivo è riportare i Cafeteros alla fase finale della Coppa del Mondo nel 2026, nell'edizione in programma tra Canada, Messico e Usa.