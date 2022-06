CMNEWS | La Roma dice no a tutti per Bove | Mou lo adora | sarà il nuovo Zalewski

Advertising

CMercatoNews : CMNEWS | #Mourinho blinda #Bove. Non si muove da #Roma -

Calciomercatonews.com

José Mourinho punta su Edoardo Bove e la Roma dice no a tutti: il centrocampista sarà il nuovo Zalewski per i giallorossi ...La Salernitana è chiamata a ripartire dopo l'addio di Walter Sabatini. Caccia al nuovo direttore sportivo in attesa di chiarire anche il futuro di Davide Nicola ...