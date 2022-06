Club House e Store: orari estivi (Di venerdì 3 giugno 2022) orari e chiusure settimanali del quartiere generale biancoblu La Dinamo Banco di Sardegna comunica i nuovi orari di Dinamo Store e Club House: la Club House di via Nenni 2/28 sarà aperta regolarmente ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022)e chiusure settimanali del quartiere generale biancoblu La Dinamo Banco di Sardegna comunica i nuovidi Dinamo: ladi via Nenni 2/28 sarà aperta regolarmente ...

AnnaDecherchi : RT @dinamo_sassari: Appuntamento fissato domenica 5?? giugno alle ?? 19:30 nella Club House di via Nenni per il saluto ai giganti prima del… - MartaDj1 : RT @dinamo_sassari: Appuntamento fissato domenica 5?? giugno alle ?? 19:30 nella Club House di via Nenni per il saluto ai giganti prima del… - dinamo_sassari : Appuntamento fissato domenica 5?? giugno alle ?? 19:30 nella Club House di via Nenni per il saluto ai giganti prima… - PraveenRsyCEO : @ShravyaShetty45 @abhay_tweetzz Club house alli bere idira ?? -

Club House e Store: orari estivi

Orari e chiusure settimanali del quartiere generale biancoblu

La Dinamo Banco di Sardegna comunica i nuovi orari di Dinamo Store e Club House: la Club House di via Nenni 2/28 sarà aperta regolarmente dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì e a partire da questa settimana resterà chiusa il sabato. Il Dinamo Store di via Nenni 2/22 ...

In Club House il saluto alla squadra

Appuntamento fissato domenica 05 giugno alle 19:30 nella Club House di via Nenni per il saluto ai giganti prima del tradizionale rompete le righe. Una stagione da incorniciare nella sua unicità ...