Claudio Baglioni: "Stasera esaudisco un sogno. Caracalla? A volte le popstar non rispettano la sacralità di questi luoghi" (Di venerdì 3 giugno 2022) 1 /5 Previous Come sempre Claudio Baglioni non ha paura di prendere posizione e così a Tiscali.it che gli chiede quale sia il sapore particolare di suonare alle Terme di Caracalla confessa: "La ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) 1 /5 Previous Come semprenon ha paura di prendere posizione e così a Tiscali.it che gli chiede quale sia il sapore particolare di suonare alle Terme diconfessa: "La ...

Advertising

Barbara65995286 : RT @MianiTebaldi: Claudio Baglioni ft. Mahmood - Io dal mare - Live a Uà - Uomo di varie età - 11Maenza : @Fiorello Questa sera sei in concorrenza con Claudio Baglioni. Siete a Roma tutti e due. - GioiaStefani : È più ingessat* Laura Chimenti o Claudio Baglioni ? #TG1 - GammaStereoRoma : Claudio Baglioni - E tu come stai - RadioDueLaghi : Claudio Baglioni, a poche ore dal via del tour Dodici Note Tutti Su dalle Terme di Caracalla, ha incontrato la stam… -