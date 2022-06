Claudio Baglioni 'debutta' alle Terme di Caracalla con dodici concerti: 'Me lo ero riproposto 23 anni fa' (Di venerdì 3 giugno 2022) La storia personale, ma anche l'attualità internazionale, l'amore per la città e la voglia di mettersi - ancora e sempre - in gioco. Ci sarà tutto questo (e molto di più) nel live di Claudio Baglioni ,... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) La storia personale, ma anche l'attualità internazionale, l'amore per la città e la voglia di mettersi - ancora e sempre - in gioco. Ci sarà tutto questo (e molto di più) nel live di,...

Advertising

Barbara65995286 : RT @MianiTebaldi: Claudio Baglioni ft. Mahmood - Io dal mare - Live a Uà - Uomo di varie età - 11Maenza : @Fiorello Questa sera sei in concorrenza con Claudio Baglioni. Siete a Roma tutti e due. - GioiaStefani : È più ingessat* Laura Chimenti o Claudio Baglioni ? #TG1 - GammaStereoRoma : Claudio Baglioni - E tu come stai - RadioDueLaghi : Claudio Baglioni, a poche ore dal via del tour Dodici Note Tutti Su dalle Terme di Caracalla, ha incontrato la stam… -