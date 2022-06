Classifica Finali di Champions League perse: Juventus al primo posto? Tre italiane nella top 5 (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la sconfitta rimediata in Finale di Champions League contro il Real Madrid, il Liverpool ha perso la seconda finale negli ultimi quattro anni. I 'Reds' hanno disputato una stagione incredibile... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la sconfitta rimediata in Finale dicontro il Real Madrid, il Liverpool ha perso la seconda finale negli ultimi quattro anni. I 'Reds' hanno disputato una stagione incredibile...

Advertising

Pall_Gonfiato : Qual è la squadra che ha perso più finali di #ChampionsLeague? - Cami71Michele : @VincenzoOrab96 Ma dove volete andare? Mondiali 2026? Immobile avrà 36/37anni... Penosa classifica e gestione giova… - Pallacanestro4T : La classifica finale della Poule play-off di C Silver ?? Anzola promossa in C Gold ?? Lugo, Casalecchio, Global Baske… - sportli26181512 : NBA, da ultimi in classifica alle finali in 2 anni: chi c'è riuscito oltre a Golden State: Solo due anni fa i Golde… - RBBDVD : @pickandpop__ I playoff (e quindi le finali) sono arrivati solo nel 77. Prima era come nel calcio e lo scudetto lo… -