Cina, medici espiantano organi a detenuti vivi, condannati a morte (Di venerdì 3 giugno 2022) In Cina organi espiantati da donatori ancora vivi, cioè senza l'avvenuta morte cerebrale. Per lo più detenuti condannati a morte, o addirittura uccisi mediante l'espianto degli organi vitali: queste presunte pratiche illegali sono state denunciate da uno studio scientifico pubblicato due mesi fa con un numero limitato di casi documentati fino al 2015, ma il Wall Street Journal, che cita gli stessi autori di quel lavoro, lancia il sospetto che l'orrore – che Pechino nega con forza – sarebbe in realtà pratica corrente in Cina anche in tempi recenti. Lo studio accademico, documentato analizzando 125.000 pratiche di donazione, condotto dall'israeliano Jacob Lavee, chirurgo e direttore dei trapianti dell'ospedale Sheba Medical Center di Tel Aviv, e ...

