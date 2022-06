Ciclisti da tutto il mondo per la 10°edizione della Stelvio Santini (Di venerdì 3 giugno 2022) Arrivano da ogni continente Ciclisti con grande passione, pronti ad affrontare lo Stelvio domenica 12 giugno 2022. 46 nazioni in arrivo per questa super edizione. In particolare si sono iscritti: un gruppo di 23 Ciclisti brasiliani, 13 dagli Stati Uniti, 10 dall’Australia. La 10° edizione della Granfondo Stelvio Santini conferma da sempre il suo carattere internazionale. Oltre la metà degli iscritti, precisamente il 62%, sono stranieri; per la Valtellina è un appuntamento molto atteso e affermato. Da ogni angolo del pianeta si ritroveranno qui per seguire le orme dei grandi campioni del ciclismo. Ma non solo, anche per diventare i protagonisti di questa edizione. Dopo l’Italia, la nazione con la presenza più numerosa è la Germania, seguita da Danimarca e Regno Unito. Ma non mancano, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 giugno 2022) Arrivano da ogni continentecon grande passione, pronti ad affrontare lodomenica 12 giugno 2022. 46 nazioni in arrivo per questa super edizione. In particolare si sono iscritti: un gruppo di 23brasiliani, 13 dagli Stati Uniti, 10 dall’Australia. La 10° edizioneGranfondoconferma da sempre il suo carattere internazionale. Oltre la metà degli iscritti, precisamente il 62%, sono stranieri; per la Valtellina è un appuntamento molto atteso e affermato. Da ogni angolo del pianeta si ritroveranno qui per seguire le orme dei grandi campioni del ciclismo. Ma non solo, anche per diventare i protagonisti di questa edizione. Dopo l’Italia, la nazione con la presenza più numerosa è la Germania, seguita da Danimarca e Regno Unito. Ma non mancano, ...

