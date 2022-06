CICLISMO : il Giro dell'Appennino nella Leggenda da Fausto Coppi al Sudafricano Louis Meintjes (Di venerdì 3 giugno 2022) 83° Giro dell'Appennino il giorno dopo, tempo di bilanci per la storica gara dedicata agli scalatori. Partiamo dal passato, dai tempi gloriosi di Fausto Coppi che, nel 1955, proprio sul Passo della ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) 83°il giorno dopo, tempo di bilanci per la storica gara dedicata agli scalatori. Partiamo dal passato, dai tempi gloriosi diche, nel 1955, proprio sul Passoa ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 03/06/2007 - Danilo di Luca vince il Giro d'Italia di ciclismo in 92 ore 59 minuti e 39 secondi - #accaddeoggi https://t.c… - federic98054805 : RT @DoveVederla: ??Giro d'Italia 2022 in TV ??Segui il link per dove vedere tutte le tappe?? - zazoomblog : Ciclismo l’UAE Team annuncia la propria squadra per il Giro del Delfinato. Presente Brandon McNulty - #Ciclismo #l… - _sGuardi : Prima del Giro ho avuto il piacere di intervistare per GCN due leggende del ciclismo bergamasco, entrambi vincitori… - LucaSaugo : @LucaTwins69 Sono almeno dieci anni che il ciclismo ha problemi strutturali enormi. Poi il Giro paga più di altri… -