Ciclismo, Giro del Delfinato 2022: l'analisi del percorso della 75ª edizione (Di venerdì 3 giugno 2022) percorso come sempre completo per il Giro del Delfinato 2022. La corsa in programma dal 5 al 12 giugno sarà anche quest'anno tradizionale antipasto del Tour de France, proponendo un tracciato ricco che darà progressivamente spazio agli scalatori, lasciando che in precedenza siano velocisti, cacciatori di tappe e cronoman a giocarsi le proprie carte. Si partirà dall'Ardèche con i corridori che troveranno terreni mossi e ondulati nelle prime due giornate giornate. Dopodiché, nella terza tappa, ci sarà il primo dei tre arrivi in salita, con l'ascesa verso Chastreix-Sancy (6,2 km al 5,6%) che precederà la cronometro individuale di quasi 32 km della quarta giornata, che sicuramente stravolgerà la classifica.

