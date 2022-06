Ciclismo: Europei 2023 nella provincia di Drenthe. Si torna in terra olandese dopo Alkmaar 2019 (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa mattina è stato comunicato il luogo nel quale si svolgeranno i prossimi Europei su strada di Ciclismo. Sarà la provincia olandese di Drenthe a organizzare la manifestazione dal 20 al 24 settembre dell’anno in corso; il Paese aveva organizzato, delle edizioni con le gare Elite coinvolte, quella del 2019 ad Alkmaar. L’accordo tra Union Européenne de Cyclisme e Courage International Events BV, organizzatrice, è stato siglato proprio nelle prime ore odierne, il che consente di avere già delle certezze anche su un orizzonte piuttosto largo di tempo. La prossima edizione si terrà in Germania, a Monaco di Baviera nel corso della prossima estate. Detentore del titolo continentale è Sonny Colbrelli. Giro del Delfinato 2022, tutti gli italiani in gara. Caruso e Ganna i ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa mattina è stato comunicato il luogo nel quale si svolgeranno i prossimisu strada di. Sarà ladia organizzare la manifestazione dal 20 al 24 settembre dell’anno in corso; il Paese aveva organizzato, delle edizioni con le gare Elite coinvolte, quella delad. L’accordo tra Union Européenne de Cyclisme e Courage International Events BV, organizzatrice, è stato siglato proprio nelle prime ore odierne, il che consente di avere già delle certezze anche su un orizzonte piuttosto largo di tempo. La prossima edizione si terrà in Germania, a Monaco di Baviera nel corso della prossima estate. Detentore del titolo continentale è Sonny Colbrelli. Giro del Delfinato 2022, tutti gli italiani in gara. Caruso e Ganna i ...

Advertising

quellaLia : @Gaia_Mai_ Boh quattro europei di fila, una Roubaix, un Fiandre e una Omloop. E non parliamo della pista e del cicl… - Milanosportiva : A Milano la presentazione di un doppio e importantissimo appuntamento: i Mondiali di Mountain Bike (MTB) in Val di… - Milanosportiva : Nella cornice della Fondazione Riccardo Catella a Milano è andata in scena una doppia presentazione: Europei di cic… -