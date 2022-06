Ciclismo | Dumoulin si ritira | “Questa sarà la mia ultima stagione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) A 31 anni il ciclista Tomha annuncia il suo ritiro con un messaggio sui social. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 ha visto negli ultimi anni la sua carriera complicarsi molto, tra burn out e cambi di scuderia. Ecco le sue parole: “la mia. È stato un viaggio bellissimo, ma come spesso è successo soprattutto quest’anno, il mio corpo si sente stanco. Appena l’intensità dell’allenamento è aumentata, stanchezza e infortuni si sono manifestati troppo velocemente. Nel 2020 ero andato in super allenamento e in burn out, alla fine del 2020 e all’inizio del 2021 ero l’ombra di me stesso e ho deciso di prendere una pausa dalper pensare a me stesso. Poi ho deciso di riprendere, perché i Giochi erano nella mia testa, perché amo questo mondo. ...