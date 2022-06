Ciclismo | Dumoulin annuncia il ritiro | ' i Mondiali in Australia ultima gara da professionista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Cari tutti, ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno come ciclista". Inizia così la lunga lettera con cui il vincitore del Giro d'Italia 2017, l'olandese della Jumbo Visma Tomproprio nella Giornata mondiale della bicicletta il suodalle gare a fine stagione. "Nel 2020 ho avuto un anno veramente difficile e all'inizio del 2021 ero l'ombra di me stesso", scrive. Dopo aver ricordato di aver aspettato i Giochi di Tokyo per 5 anni,racconta di aver "deciso di smettere e non intraprendere più la lenta strada del recupero al 100%, ma la mia stagione non è finita. Con molta pazienza e un allenamento graduale, sono convinto di poter tornare al massimo delle mie potenzialità sulla bici. Ma quella sarebbe una strada lunga e che ...