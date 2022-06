Christillin ribadisce: «Italia al Mondiale? Zero percento di possibilità» (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le sue dichiarazioni Evelina Christillin, membro Fifa in quota Uefa, ha smentito nuovamente e categoricamente lo scenario di un possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale. Credo che a Mancini abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva già detto. Però le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello Zero percento. A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell’Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dai Mondiali. Il mio collega era tranquillissimo e come lui tutta la confederazione sudamericana. Anzi, vi dico una cosa: Chimenti (il primo che ha ipotizzato un possibile ripescaggio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Le sue dichiarazioni Evelina, membro Fifa in quota Uefa, ha smentito nuovamente e categoricamente lo scenario di un possibile ripescaggio dell’al. Credo che a Mancini abbiano fatto una domanda precisa sul tema e non poteva rimangiarsi quanto aveva già detto. Però le percentuali che possa avvenire un ripescaggio sono dello. A Londra nei giorni scorsi abbiamo avuta una cena con i colleghi della federazione calcistica sudamericana e io, guarda caso, ero seduta di fronte alla federazione dell’Ecuador, quella che, in teoria, potrebbe essere squalificata dai Mondiali. Il mio collega era tranquillissimo e come lui tutta la confederazione sudamericana. Anzi, vi dico una cosa: Chimenti (il primo che ha ipotizzato un possibile ripescaggio ...

